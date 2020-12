In auto con hashish e marijuana da spacciare, il fiuto del cane antidroga li incastra: nei guai due ragazzi

In auto con hashish e marijuana già confezionate in dosi e pronte per lo spaccio. I due giovani - un 21enne con precedenti e un minorenne - sono però incappati in un controllo della polizia al quartiere Libertà. Il fiuto infallibile del cane antidroga li ha incastrati: ben nascosti nel veicolo, gli agenti hanno rinvenuto 23 grammi di marijuana e 11 grammi di hashish. Il minore inoltre è stato trovato in possesso di un’ingente somma di banconote di piccolo taglio, probabilmente provento dell’attività di spaccio. Con la collaborazione dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine sono state inoltre perquisite le abitazioni dei due giovani, dove sono stati rinvenuti altri quattro involucri con quattro grammi di marijuana. I due ragazzi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(foto di repertorio)