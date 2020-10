In casa marijuana pronta per lo spaccio, due fratelli pregiudicati nei guai al San Paolo. Sequestrate munizioni in un'area condominiale

Beccati con 33 dosi di marijuana pronte per lo spaccio, nella loro abitazione al quartiere San Paolo. I due, fratelli pregiudicati residenti nel quartiere, sono stati sorpresi dagli agenti della Squadra Mobile nel corso di un controllo effettuato con l'ausilio delle unità cinofile.

Nella stessa abitazione sono stati rinvenuti anche alcuni bigliettini su cui erano annotati nomi e cifre che nei prossimi giorni saranno oggetto di approfondimenti, al fine di comprendere quale possa essere la rete dello spaccio in quella zona. I due uomini al termine dell’attività di Polizia sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La perquisizione è stata estesa anche alle zone comuni del palazzo dove sono stati rinvenuti due proiettili calibro 380. Anche su questo munizionamento, nei prossimi giorni, verranno eseguiti accertamenti tecnici da parte del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.