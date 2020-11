Girava in sella a una bici elettrica, beccato con la droga: in casa eroina e hashish da spacciare, 22enne arrestato a Modugno

Beccato in sella ad una bici elettrica, mentre si spostava tra le piazze di Modugno, con in tasca un grammo di hashish e 405 euro in contanti. Il giovane, un 22enne pregiudicato, già sottoposto all’obbligo di dimorare a Modugno con obbligo di firma presso i carabinieri, è stato fermato dai militari che hanno notato i suoi movimenti sospetti.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 11 grammi di hashish, suddivisi in 10 dosi, 5 grammi di eroina suddivisa in due dosi, un grammo di marijuana, un bilancino di precisione, tre coltelli a serramanico e materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. Le immediate indagini hanno permesso di appurare che l’arrestato aveva ceduto, poco prima, un grammo di hashish un 27enne del luogo, pregiudicato locale, raggiunto dall’amico presso la propria abitazione ove è sottoposto agli arresti domiciliari. Anche la perquisizione locale presso il domicilio del 27enne, che è stato segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di stupefacenti, ha consentito di recuperare parte dello stupefacente poco prima acquistato.