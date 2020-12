Sfugge ai controlli con una bici elettrica ma viene beccato con la droga: arrestato pregiudicato 44enne

I Carabinieri hanno arrestato un 44enne pregiudicato di Modugno, accusato di spaccio di droga. I militari lo avrebbero seguito già da tempo, dopo che questo sarebbe sfuggito ai controlli utilizzando una bici elettrica.

A seguito di ulteriori controlli, i Carabinieri lo hanno individuato mentre incontrava una donna in via di identificazione. Il pregiudicato avrebbe raggiunto un monovano da dove prelevare la droga. Uscito dall'appartamento è stato bloccato dai militari. Con sè aveva 10 dosi tra cocaina, marijuana e hashish per un peso di circa 18 grammi, la somma di 640 euro, frutto dell’illecita attività di spaccio, nonché tre telefoni cellulari sui quali veniva contattato dai numerosi clienti.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati mentre per il 44enne sono scattate le manette.