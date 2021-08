In giro per il centro di Monopoli con la cocaina in auto, pronta per lo spaccio: arrestato 52enne barese

L'uomo, originario di Japigia, è stato fermato nella nottata mentre percorreva, come era solito fare, corso Vittorio Emanuele a bordo del mezzo. Sequestrate 11 dosi e 650 euro in contanti

Arrestato in flagranza di reato a Monopoli per detenzione ai fini di spaccio un 52enne di Japigia, già conosciuto alle forze dell'ordine. L’operazione è scattata durante la notte quando i militari hanno bloccato l’uomo mentre si aggirava, a bordo di un’autovettura, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, affollata di turisti. In particolare a insospettire gli investigatori sono stati i movimenti dell’auto che ormai da diverso tempo, tutte le sere, circolava per il centro della città.

I militari, dopo aver imposto l’alt, hanno perquisito l’uomo che nelle tasche dei pantaloni nascondeva 11 dosi di cocaina, già confezionate, per un totale di 8 grammi, oltre a 650 euro in contati, sottoposti a sequestro, verosimilmente frutto di una attività di spaccio in corso. Lo stupefacente sarà inviato nei laboratori per le analisi mentre il malfattore dopo la convalida d’arresto è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel suo quartiere di residenza.