Spaccio in piazza Moro, un arresto. Due in manette per rapina

Tre arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Stato negli ultimi sette giorni nella zona di piazza Moro e della stazione ferroviaria di Bari.

Un uomo è finito in manette dopo essere stato sorpreso a spacciare sostanza stupefacente in piazza Moro. Sempre nei pressi della stazione, altri due uomini, senza fissa dimora, sono stati arrestati per una rapina ai danni di un altro soggetto senza dimora che stazionava in zona.

Complessivamente, negli ultimi sette giorni, sono stati dieci gli arresti eseguiti dalla Polizia nella città di Bari. Altre due persone sono state arrestate per evasione dai arresti domiciliari, 5 in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito dei controlli effettuati sul territorio, i poliziotti hanno inoltre identificato 1730 persone, fermato e controllato 573 veicoli, contestando 13 violazioni al codice della strada, 2 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà, a vario titolo, 5 persone.