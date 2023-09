Traffico di droga nel Sud Barese, la 'rete' sul territorio e il controllo del clan Capriati: 60 arresti nel blitz dei carabinieri

Una struttura "verticistica e gerarchizzata", basata sulla presenza di diverse articolazioni territoriali, tutte però operanti "sotto l'egida del clan Capriati", che avrebbe assicurato e gestito "a monte" il traffico di sostanze stupefacenti nel Sud Barese, nei territori di Putignano, Castellana Grotte, Noci, Alberobello, Locorotondo, Acquaviva delle Fonti. Un sodalizio criminale ben "radicato" sul territorio, quello smantellato oggi dall'operazione condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Bari, che ha portato all'esecuzione di oltre 60 misure cautelari, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, sequestro di persona e rapina, detenzione di armi, estorsione aggravata dal metodo mafioso. In carcere sono finite 43 persone, altre 17 ai domiciliari (uno degli indagati è stato raggiunto dal provvedimento mentre si trovava in Francia, grazie alla collaborazione con EuroJust) mentre per altri due soggetti è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Il provvedimento è scaturito dall'indagine 'Partenone', coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari e condotta, dal 2019 fino a luglio 2022, dai carabinieri della Compagnia di Monopoli e della Stazione di Putignano. Nel complesso, sono 120 gli indagati, tra cui figurano (non sottoposti a misura) Filippo Capriati (già detenuto con una lunga previsione di pena, ragione per cui non è stata richiesta misura cautelare a suo carico), la moglie Angela e il figlio Sabino.

Un clan, quello dei Capriati, che "dopo la liberazione di alcuni capi ha incominciato a riemergere", ha detto in conferenza stampa il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ma "lo Stato - ha evidenziato ancora Rossi - non si è fatto trovare impreparato. C'è stata una pronta reazione da parte delle forze dell'ordine, della Procura e dell'ufficio gip". Un'indagine, quella sfociata nell'operazione odierna, "molto complessa, che ha visto la collaborazione di Dda e Procura ordinaria", ha sottolineato il procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, Francesco Giannella, dalla quale è emerso che "i traffici di stupefacenti erano gestiti a monte da alcuni importanti esponenti della famiglia Capriati, attraverso forniture continue di tutti i tipi di sostanze stupefacenti".

Partite anche dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia circa la figura di un 47enne di Castellana Grotte, indicato quale referente del clan in quel Comune, le indagini, che già avevano consentito di documentare un'intensa attività di spaccio, sono giunte a una svolta nel gennaio 2020, con la morte del referente del clan Capriati nel comune di Putignano: una circostanza, quella del 'vuoto di potere' seguito a questo decesso, che ha permesso agli investigatori di captare conversazioni legate alle ipotesi sui possibili successori e al 'passaggio di consegne' con un nuovo referente designato dal clan. Un altro aspetto importante per le indagini è stato rappresentato dalle restrizioni legate al Covid e al lockdown: in questo contesto, gli investigatori avrebbero documentato come, durante alcune videochiamate dal carcere (in un periodo in cui le visite erano sospese causa Covid), Filippo Capriati, dopo aver inizialmente interloquito con la moglie, unica autorizzata ai colloqui, avrebbe in realtà interagito con alcuni solidali, che così lo informavano sugli affari del clan.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, il sodalizio presentava una struttura piramidale che avrebbe visto al vertice, appunto, la famiglia Capriati e, in posizione immediatamente subordinata, un 41enne di Putignano, alias 'La Bionda', che avrebbe gestito la cassa comune e le forniture, raccogliendo i proventi dello spaccio dai referenti territoriali e versando il dovuto ai Capriati. I responsabili delle varie articolazioni avrebbero provveduto alla successiva distribuzione agli spacciatori, a stabilire il prezzo di vendita all’ingrosso e al dettaglio, ìad organizzare l’attività degli spacciatori sul territorio e reclutandone di nuovi. Pusher in alcuni casi anche molto giovani e spregiudicati, come due degli odierni arrestati (un 26enne e un 20enne) che, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, non avrebbero esitato a pianificare di punire un acquirente insolvente cedendogli eroina con veleno di topi. Allo stesso modo, il gruppo avrebbe organizzato vere e proprie spedizioni punitive violente non solo nei confronti di clienti insolventi, ma anche di sodali che si 'discostavano' dalle imposizioni dell'organizzazione. Tra gli episodi documentati, così come sono stati documentati due episodi estorsivi ai danni di un imprenditore del settore caseario.

Nel corso dell’indagine, oltre ad essere emersa la disponibilità di armi per alcuni componenti del clan operanti nel territorio di Putignano, sono stati acquisiti rilevanti riscontri rappresentati dal sequestro di 4 pistole clandestine, un silenziatore e diversi chili di sostanze stupefacenti di diverse tipologie (hashish, eroina e cocaina) e da arresti nella flagranza della detenzione di sostanze stupefacenti.