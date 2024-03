Giovane ferito a colpi di pistola nel Barese: una 36enne e un ragazzo di 16 anni fermati per tentato omicidio

Due persone - una 36enne e un giovane di 16 anni - sono stati sottoposte a fermo indiziato di delitto dai carabinieri per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da sparo in relazione alla sparatoria avvenuta sabato sera a Sannicandro, in cui è rimasto ferito un ragazzo di 22 anni.

L'agguato

Il ferimento si è verificato intorno alle 20.30 di sabato, 30 marzo, in piazza Unità d'Italia, nel centro di Sannicandro. La vittima, un giovane di 22 anni, è stata raggiunta da due colpi d'arma da fuoco al torace. Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Bari, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini e la prova dello stub

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Modugno e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari che, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bari, hanno avviato le indagini. In mattinata, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bari e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, è stato quindi eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti dei due soggetti: sul 16enne è stata eseguita anche la prova dello stub, per il prelievo dei residui dell’esplosione della polvere da sparo. Al termine delle operazioni, le persone sottoposte alla misura pre-cautelare sono state associate alla Casa Circondariale di Trani ed all’Istituto Penale per Minorenni) di Bari. Le indagini proseguono per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e per risalire al movente.