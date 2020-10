Attimi di terrore dal barbiere, entra e apre il fuoco (illeso cliente): a Palo del Colle arrivano i reparti speciali di polizia

C'era pure un cliente all'interno del locale di un barbiere a Palo Del Colle dove questa mattina, poco dopo l'orario d'apertura, un uomo a volto scoperto ha fatto irruzione nell'attività commerciale e ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sono però andate in frantumi alcune vetrine.

La bottega si trova in viale Mediterraneo nelle vicinanze della stazione dei carabinieri, che indagano sull'episodio, e non lontano da quella ferroviaria della Appula Lucana.

La vicenda è stata affrontata questo pomeriggio nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Per modalità di azione in pieno giorno e alla presenza di un avventore all'interno del locale, oltre che terrore per i presenti, ha suscitato preoccupazione per gli abitanti del paese, dove nelle ultime ore si sarebbero registrati altri episodi criminali.

I vertici provinciali delle forze di polizia hanno confermato che le dinamiche criminali che caratterizzano Palo Del Colle sono attentamente e costantemente monitorate con servizi mirati di controllo.

Il comitato ha comunque disposto l’ulteriore intensificazione delle attività di prevenzione con servizi straordinari da parte dei reparti speciali di polizia.