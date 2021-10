Sparatoria nel Barese, colpi di pistola in pieno centro a Corato: giovane ferito a una gamba

Un 27enne è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco a una gamba nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 ottobre, a Corato. La sparatoria si è verificata dopo le 23, in vico San Francesco, nel centro della cittadina.

La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sull'episodio in corso da parte dei carabinieri di Corato e della Compagnia di Molfetta.

Sull'accaduto è intervenuto, con un post su Fb, il sindaco Corrado De Benedittis, lanciando l'allarme per quanto si sta verificando nel Comune: "I fatti verificatisi, in serata, in pieno centro, sono di una inaudita gravità", sottolinea il primo cittadino. "Mi danno conferma - prosegue - di quanto ho denunciato a più riprese nelle sedi competenti e che cioè ci sia un salto di qualità, in termini di organizzazione e occupazione della città, da parte di gruppi criminali emergenti. Ritengo che da più parti si sottovaluti la situazione e si minimizzino sintomi che invece dovrebbero destare preoccupazione e reazione. Dilaga l'attività di spaccio, praticata con disinvoltura e ostentato senso di impunità. Sono sempre più diffusi gli episodi di violenza gratuita ai danni di cose e di ignari cittadini, spesso molto giovani. Da più parti e in modo sempre più insistente, si mormora di richieste di pizzo verso le attività commerciali. Le denunce - prosegue ancora il sindaco - sono poche, anche perché c'è un diffuso senso di abbandono, da parte delle Istituzioni, percepite dalla gente come deboli o assenti. La sparatoria avvenuta in serata è l'inevitabile conseguenza di una situazione del genere". Il sindaco ha ricordato ancora di aver portato la situazione all'attenzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: "C'è una risposta in corso, importante, per cui ringrazio - aggiunge De Benedittis - Non basta, serve di più. Occorre smantellare sodalizi e organizzazioni. Non permetteremo che Corato cada nella perversa spirale della paura, ostaggio della criminalità organizzata".

Il primo cittadino ha anche annunciato di aver convocato per questa mattina una riunione urgente della giunta comunale, "con cui condividere l'analisi della situazione e le necessarie determinazioni".