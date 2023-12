Sparatoria in via Timavo a Bari, ferito un uomo

Un uomo è stato ferito con alcuni colpi di arma da fuoco questa sera, intorno alle 20.15, in via Timavo, nel quartiere Picone di Bari. Sul posto sono giunti i Carabinieri, allertati da una chiamata pervenuta al 112. La vittima non sarebbe in pericolo di vita, è stata accompagnata nel Policlinico per ricevere le cure.

Nel luogo della sparatoria sono presenti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per i rilievi. Le attività dei Carabinieri sono finalizzate alla ricostruzione della dinamica e all'individuazione dell'autore del gesto.

La vittima, secondo quanto riporta l'Ansa, avrebbe circa 25 anni e sarebbe stato raggiunto da due proiettili alle gambe e uno alla schiena.