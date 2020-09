'L'alt' non rispettato, la fuga con l'auto rubata, i colpi d'arma da fuoco nel parcheggio: nuovi dettagli sulla sparatoria al San Paolo

È un 27enne pregiudicato di Fasano, il ladro d'auto bloccato nella serata di ieri al quartiere San Paolo di Bari, al termine di una sparatoria nel parcheggio del McDonald's. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento. A fornire maggiori dettagli sulla vicenda, sono i carabinieri della Compagnia di Bari centro e del Nucleo Radiomobile, intervenuti nel pomeriggio di ieri: il 27enne era stato individuato, all’interno del parcheggio del Mc Donald di viale Europa, alla guida di una Giulietta rossa, rubata qualche giorno prima. Il giovane, bloccato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, ha speronato l’autovettura di servizio, tentando poi di investire un militare che nel frattempo era sceso dal mezzo per procedere al controllo, provocando la reazione di quest’ultimo, che ha poi sparato due colpi d’arma da fuoco con la pistola d’ordinanza, senza alcuna conseguenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 27enne, riuscito momentaneamente a scappare, creandosi un varco in retromarcia, ha cercato quindi di darsi alla fuga all’interno del parcheggio dell’esercizio commerciale, a discapito dell’incolumità dei militari, provocando la reazione anche di una guardia particolare giurata che, vista la chiara situazione di pericolo, ha anch'egli sparato alcuni proiettili con la sua pistola, senza provocare danni né feriti. Il pregiudicato veniva quindi bloccato, al termine di un breve inseguimento a piedi, da altri militari della Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Bari Centro, nel frattempo sopraggiunti sul posto.Nella circostanza, nessuno è rimasto ferito e l’autovettura rubata è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso ancora accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.