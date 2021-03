Sparatoria a Noicattaro, colpi d'arma da fuoco esplosi in piazza: due feriti

E' accaduto nella serata di mercoledì, intorno alle 19, nei pressi di piazza Umberto I. Due uomini trasportati in ospedale: indagano i carabinieri

Due uomini sono rimasti feriti ieri sera (mercoledì 3 marzo), in una sparatoria avvenuta a Noicattaro. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi della centrale piazza Umberto. I due feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviati indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili.

(foto di repertorio)