Sparatoria in piazza nel Barese, colpi esplosi contro un 32enne davanti a famiglie e bambini: quattro arresti per tentato omicidio

Tentato omicidio in concorso, aggravato dal metoso mafioso, e porto abusivo di arma da fuoco. Con queste accuse i carabinieri della Compagnia di Triggiano hanno eseguito un'ordinanza di cuostodia cautelare in carcere a carico di quattro soggetti - un 31enne, un 36enne, un 38enne e un 20enne, tutti residenti a Noicattaro - ritenuti a vario titolo coinvolti in una sparatoria avvenuta lo scorso 5 giugno nella centralissima piazza Umberto I, nella cittadina del Barese.

Vittima dell'agguato un trentaduenne triggianese, rimasto ferito a un gluteo. Nel corso delle indagini, i militari hanno ricostruito i momenti di preparazione dell’agguato, la parte esecutiva, nella quale il giovane venne attinto dal colpo d’arma da fuoco (almeno due i colpi esplosi) e la fase finale della sua fuga a bordo di un ciclomotore (insieme ad altre persone che si trovavano in sua compagnia, ugualmente fuggite in scooter). Il presunto autore materiale della sparatoria è stato individuato nel 31enne, mentre gli altri tre indagati lo avrebbero spalleggiato. A rendere ancora più grave l'accaduto il fatto che l'agguato sia stato messo in atto in cui momento - ovvero di domenica pomeriggio - in cui nella piazza erano presenti famiglie e di bambini che giocavano, con i presunti autori "incuranti - evidenziano gli investigatori - dei possibili ulteriori rischi connessi al gesto criminale".

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: i quattro sono stati condotti in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati.