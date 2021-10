Colpi di pistola esplosi in pieno giorno a Palo, ferito operaio: 29enne fermato per tentato omicidio

I carabinieri hanno fermato un 29enne, Giuseppe Incantalupo, già noto alle forze dell'ordine, accusato di tentato omicidio per aver esploso, lo scorso 15 settembre in via Caracciolo a Palo del Colle, 5 colpi di pistola contro un 39enne all'interno di un camion. L'episodio si era verificato in pieno giorno e nel centro cittadino. Incantalupo dovrà rispondere anche di porto illegale di arma da fuoco. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Bari.

I colpi, in quell'occasione, provocatorono il ferimento al braccio sinistro del 39enne. La vittima, trasportata all’ospedale di Venere, riportò una prognosi di 15 giorni.

Alla base dell'episodio, secondo gli inquirenti, vi sarebbero stati futili motivi. L'assalitore, dopo aver esploso i colpi di pistola, si era dileguato subito dopo a bordo di un’autovettura.