Colpi di pistola esplosi in centro a Palo del Colle: ferito operaio 37enne

L'uomo sarebbe stato colpito mentre era in un camion e usciva dal cantiere. L'episodio si è verificato tra la gente e non lontano da una scuola

Un operaio 39enne è rimasto ferito, di striscio, a seguito di una sparatoria avvenuta a Palo del Colle, nel Barese. L'episodio si è verificato nelle vicinanze di una scuola e in una zona centrale del paese. L'uomo sarebbe stato colpito mentre era in un camion e usciva dal cantiere. Cinque, complessivamente, i colpi esplosi, alcuni dei quali hanno raggiunto il veicolo. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri.

Su Facebook è arrivato il commento del sindaco di Palo, Tommaso Amendolara, che stigmatizza l'episodio: "Quanto avvenuto" dice "in una strada centrale e vicino ad una scuola è un fatto gravissimo che non può passare inosservato e che deve essere ascoltato con molta attenzione dalle autorità deputate al controllo e alla sicurezza del nostro territorio e dalle istituzioni sovracomunali. Le città non sono sufficientemente presidiate, i fenomeni criminali assumono tratti di spavalderia e i cittadini onesti e le istituzioni locali in affanno. Chiederò a tutte le realtà sane di questa città, a cominciare dalle forze politiche, di sostenere insieme a me e all’amministrazione comunale una battaglia per arginare il fenomeno della delinquenza. Sarà un percorso lungo e faticoso che richiede però grande unità e collaborazione" conclude il primo cittadino.