Sparatoria a Carbonara: colpi d'arma da fuoco esplosi a pochi passi dalla piazza centrale del quartiere

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella serata di ieri, venerdì 25 agosto, a Carbonara, nei pressi della centrale piazza Umberto, dove in quel momento si stava tenendo un concerto.

La sparatoria sarebbe avvenuta all'altezza del civico 57, nei pressi di una salumeria: sarebbero stati almeno tre i colpi esplosi, uditi dai presenti. Al momento non risulterebbero feriti. A fare fuoco sarebbe stata una persona giunta a bordo di una moto.

Sul posto sono giunti carabinieri e polizia con il personale della Scientifica. Indagini sono in corso da parte degli agenti della Squadra mobile per far luce sull'accaduto.