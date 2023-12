Sparatoria in pieno giorno nel quartiere Libertà di Bari: un morto

Sparatoria in pieno giorno nel quartiere Libertà di Bari. Nicola Ladisa, 42enne barese, è morto a seguito di colpi di pistola esplosi in via Canonico Bux, nelle vicinanze della chiesa del Redentore. In base a una ricostruzione, l'uomo, attorno alle 9.30, sarebbe stato raggiunto dai colpi di pistola mentre era su una moto. Almeno sette sarebbero i proiettili esplosi nella sparatoria, avvenuta per motivi non ancora chiariti.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Squadra Mobile del capoluogo pugliese, personale della Scientifica e le ambulanze del 118.

(aggiornato alle 11.22)