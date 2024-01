Sparatoria nel quartiere San Girolamo di Bari: esplosi diversi colpi di pistola

Colpi di pistola sono stati esplosi questa mattina nel quartiere San Girolamo di Bari, nella zona nord del capoluogo pugliese. Sul posto sono intervenuti, attorno alle 7, gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo pugliese.

Secondo una prima ricostruzione, i colpi sarebbero stati esplosi, in strada San Girolamo, da un'auto in corsa. Non vi sono stati feriti.