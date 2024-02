Violenta rissa in discoteca, ragazza ferita dopo sparatoria: arrestati tre baresi e un cerignolano

Quattro persone, tra cui tre giovani di Bari e uno di Cerignola, sono state arrestate dalla Polizia a seguito di una sparatoria avvenuta il 10 febbraio scorso al termine di una rissa in una discoteca di Trani. Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 19 e i 33 anni. Nell'episodio è rimasta ferita una ragazza. Le ordinanze sono state emesse dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della Procura. Uno dei tre baresi è i carcere mentre due sono ai domiciliari come il giovane cerignolano.

Le immagini dell'episodio violento sono state immortalate dalle telecamere di video-sorveglianza della zona. Secondo una ricostruzione, a seguito di un acceso diverbio si è poi passati alle vie di fatto. Uno dei baresi arrestati avrebbe estratto improvvisamente un'arma da fuoco esplodendo un colpo che ha centrato, accidentalmente, una ragazza al polpaccio. La giovane coinvolta era del tutto estranea ai fatti trovandosi per caso lungo la traiettoria del proiettile. La rissa, in base ad alcune ipotesi, potrebbe essere scattata per futili motivi.

I reati contestati, a vario titolo, sono di rissa aggravata, detenzione, porto ed utilizzo d’arma da fuoco di provenienza illecita. Infine, sempre nell’ambito del medesimo episodio, il titolare della discoteca è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Per tale ragione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile.