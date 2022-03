Agguato al quartiere San Paolo: ricoverato in Rianimazione il 23enne. Ferita in maniera non grave la ragazza

Raggiunto alla parte bassa dell'addome da uno dei colpi (almeno sette, secondo quanto sinora ricostruito) esplosi contro la sua auto che percorreva in viale delle Regioni: restano gravissime le condizioni del 23enne ferito ieri in un agguato al quartiere San Paolo. Il giovane è tuttora ricoverato in Rianimazione. Non sono gravi invece le condizioni della ragazza 15enne, la fidanzata, che viaggiava con lui: la 15enne sarebbe stata ferita a un piede, e si trova in osservazione in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Intanto proseguono le indagini per far luce sull'agguato. Il 23enne, Nicola Cassano, è ritenuto vicino al clan Strisciuglio. Nelle scorse ore, i carabinieri, coordinati dalla pm della Dda di Bari Bruna Manganelli, come riporta Ansa, hanno eseguito rilievi e stub e ascoltato testimoni, oltre ad aver acquisito immagini di videosorveglianza della zona. Il sicario potrebbe essere arrivato a bordo di un'auto, forse guidata da un complice, raggiungendo l'utilitaria della vittima per poi fare fuoco. Sul posto sono stati ritrovati sette colpi calibro 9.

(Foto Ansa: la macchina crivellata di colpi)