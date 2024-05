Sparatoria al quartiere San Paolo: gambizzato 23enne

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco questa sera a Bari, al quartiere San Paolo. Da quanto si apprende, il ragazzo, incensurato, è stato raggiunto da un colpo a una gamba. E' accaduto intorno alle 19.30. Soccorso e trasportato in ospedale, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, della Squadra mobile e personale della Scientifica. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.