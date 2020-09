Sparatoria al San Paolo: ladro d'auto non si ferma all'alt e tenta di investire i carabinieri intervenuti

Sparatoria nella prima serata nel quartiere San Paolo. L'episodio è avvenuto nel parcheggio del McDonald's: secondo le prime informazioni fornite dal Comando provinciale dei carabinieri, un uomo a bordo di un'auto non si è fermato all'alt dei militari intervenuti sul posto, speronando prima la vettura del reparto Radiomobile e tentato poi di investire uno dei militari. Il carabiniere ha sparato poi due colpi d'arma da fuoco verso il soggetto in fuga, senza ferirlo. L'uomo è stato poi fermato e condotto in caserma.

Ultimo aggiornato: ore 22.25