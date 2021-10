Sparatoria a Valenzano: esplosi colpi d'arma da fuoco in via Aldo Moro, gambizzato 37enne 

Un uomo di 37 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco questa notte a Valenzano. E' accaduto intorno all'1 in via Aldo Moro: l'uomo, con precedenti, è stato raggiunto da due colpi alle gambe. Si trova ora ricoverato, non in pericolo di vita, all'ospedale Di Venere.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche. Indagano i militari della locale stazione e della Compagnia di Triggiano.