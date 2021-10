La lite, poi i colpi di pistola: uomo ferito nella notte a Valenzano, arrestato un 23enne

I carabinieri hanno tratto in arresto un giovane del luogo per il ferimento di un 37enne, avvenuto in via Aldo Moro: i colpi, due dei quali hanno raggiunto la vittima alle gambe, sarebbero stati esplosi dopo un litigio avvenuto per motivi ancora da chiarire