Le sparatorie a Carbonara e Sannicandro, l'omicidio di Lello Capriati a Torre a Mare: week end di sangue nel Barese

Tre sparatorie in pochi giorni, il week end di Pasqua segnato da una scia di sangue. Gli ultimi giorni a Bari (e in provincia) sono segnati da un clima 'ad alta tensione' a causa di alcuni episodi criminali che hanno insanguinato le strade e le piazze. Spetterà alle Forze dell'Ordine e alla magistratura individuare i colpevoli e le possibili connessioni del ferimento di due giovani a Carbonara la notte del 29 marzo, della sparatoria in piazza a Sannicandro il 30 marzo e dell'omicidio di Lello Capriati avvenuto ieri sera nel quartiere Torre a Mare.

I tre crimini hanno fatto scattare l'allarme sicurezza in città, gli eventuali collegamenti fra gli episodi potrebbero essere il segnale di una guerra di mafia in corso.

Gli inquirenti, impegnati nelle indagini per la sparatoria avvenuta sabato scorso a Sannicandro in cui è rimasto ferito un 22enne, hanno sottoposto a fermo due persone, una 36enne e un giovane di 16 anni, per i reati di tentato omicidio, detenzione e orto abusivo di armi.

Nell'agguato ieri sera, invece, ha perso la vita Lello Capriati, nipote del Boss di Bari Vecchia Tonino Capriati. L'uomo è stato raggiunto da una serie di colpi ed è poi morto nel Policlinico. Raffaele Capriati era stato scarcerato qualche tempo fa, dopo aver scontato 17 anni per concorso nell'omicidio di Michele Fazio, il 15enne ucciso per errore a Bari Vecchia il 12 luglio 2001.