Ultima ora: colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno di un'auto

E' stato trasportato in ospedale ed è ricoverato in gravi condizioni l'uomo ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi all'interno di una autovettura nel quartiere San Paolo di Bari. Stando alle primissime notizie, la dinamica e i colpi esplosi farebbero pensare a un tentativo di suicidio. Sono in corso i rilievi della scientifica. Seguono aggiornamenti.,