Colpi di pistola contro un'abitazione al quartiere Libertà: un arresto della polizia

Un 19enne barese, con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Bari in quanto ritenuto responsabile dell'esplosione di quattro colpi di pistola contro un'abitazione in via Indipendenza, al quartiere Libertà.

L'episodio si è verificato lo scorso 27 gennaio, quando alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la serranda di una casa a piano terra, in cui risiedono una donna di 75 anni e suo figlio disabile. Gli investigatori, intervenuti sul posto, hanno recuperato quattro bossoli di grosso calibro, all’esterno, e tre ogive all’interno dell’abitazione.

L'analisi delle immagini registrate dai circuiti di video-sorveglianza della zona ha consentito di ricostruire quanto avvenuto. Intorno alle 4 del mattino, due giovani giunti a piedi, di cui uno armato di pistola, hanno esploso 4 colpi verso l'abitazione in questione, al cui interno erano presenti la signora e suo figlio: un gesto che solo per un caso del tutto fortuito non ha avuto più gravi conseguenze.

Nell'ambito delle indagini avviate subito dopo i fatti, sono state effettuate mirate perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di due sospettati, individuati e riconosciuti attraverso l’esame delle immagini, che, pur non consentendo il ritrovamento dell’arma utilizzata nell'episodio in questione, hanno consentito di arrestare, nello stesso pomeriggio del 27 gennaio, il giovane di 19 anni, in quanto in casa è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana, cocaina ed eroina.

Nella successiva udienza di convalida, il gip ha convalidato l’arresto del 19enne, per il reato di detenzione di droghe e, su richiesta della Procura, ha emesso un provvedimento cautelare in carcere l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco e il porto e la detenzione della pistola.