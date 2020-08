Colpi di pistola in aria dopo la rissa, il Questore chiude per 15 giorni locale sul lungomare di Bisceglie

L'episodio domenica scorsa, quando un avventore ha esploso alcuni colpi in strada, dopo un litigio avvenuto nel locale. Secondo quanto accertato dalla polizia, già in passato le forze dell'ordine erano intervenute "per altri fatti verificatisi all’interno di quel locale"