Lo Spazio 13 al Libertà si rinnova: il Comune dice sì ai lavori di riqualificazione nell'ex scuola 'Melo'

La giunta comunale di Bari ha approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità di “Spazio13”, il contenitore culturale comunale dedicato ai giovani dai 16 ai 35 anni, nato negli spazi inutilizzati della scuola “Melo”, nel quartiere Libertà, e affidato a un network di realtà del territorio costituitesi in un’associazione temporanea di scopo.

Il progetto, da 175mila euro, prevede una serie di interventi finalizzati a garantire l’accesso ai luoghi delle persone con disabilità e ad adeguare gli spazi da un punto di vista energetico e funzionale. Pertanto è prevista l’installazione di un ascensore e di un impianto energetico e di climatizzazione, oltre alla tinteggiatura di alcune porzioni esterne dell’edificio, all’impermeabilizzazione di alcuni punti del solaio e alla sistemazione di tramezzature interne e di parti del cortile interno alla struttura.

"Spazio13 - spiega l'assessore cittadino alle Politiche Giovanili, Paola Romano - costituisce un punto di riferimento per il quartiere Libertà e, grazie alle associazioni giovanili presenti al suo interno, è animato dalle lezioni di rap, dalla rigenerazione urbana, dalla teoria dei giochi e da tanto altro ancora, ottenendo importanti riconoscimenti europei nonostante esista da pochi anni. L’Officina degli Esordi, infine, è ormai riconosciuta da tante giovani realtà come luogo fondamentale per la musica e il coworking. Per l’amministrazione comunale sono fiori all’occhiello su cui intendiamo continuare a investire energie e risorse”.