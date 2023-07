Incendio in un bosco a Santeramo, domato il rogo: in fiamme 35 ettari di territorio

È stato spento, dopo diverse ore di lavoro da terra e con l'intervento di due canadair giunti da Lamezia Terme, l'incendio che ha interessato la zona boschiva in località Viglione, nei pressi di Santeramo in Colle. Le fiamme, come riporta l'AdnKronos, hanno coinvolto 35 ettari di territorio, distruggendolo.