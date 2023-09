Checco Zalone a Bari con lo spettacolo 'Amore+Iva': pronto il piano parcheggi, previste deviazioni per i bus

In occasione della prima data dello spettacolo di Checco Zalone all'Arena della Vittoria di Bari, Amtab ha predisposto una serie di aree di sosta per gli autoveicoli. In particolare, le aree di parcheggio saranno ubicate in via Verdi 1 (area attrezzata con barriera compresa tra via Accettura e prima traversa via Accettura), via Verdi 2 (compreso tra via Verdi, via Accettura, via Pola), parete Edilizia, via di Maratona, via Bellini (da via Mascagni a via Verdi), Piscine Comunali (area adiacente capolinea AMTAB S.p.A), via Portoghese (area mercatale ex Tennis), via Portoghese (area Madonna della Rena), via Bisignani (area mercatino), via Bisignani (area fronte mercatino), Viale Orlando, corso Vittorio Veneto (strada complanare), via U. Giordano e via P. Pinto, rotonda (fronte ingresso Monumentale Fiera del Levante), via S. Francesco alla Rena.

Il servizio sarà espletato dalle ore 07:30 alle ore 24:00, con tariffa unica giornaliera prevista di tre euro per le autovetture e 12 euro per i bus.

Inoltre, in osservanza delle ordinanze emanate dalla Polizia locale per consentire il regolare svolgimento dello spettacolo, nella giornata di venerdì 8 settembre, dalle ore 14 a fine servizio, i bus delle linee 2, 2/, 6, 22, 27 e 42 effettueranno alcune variazioni di percorso.

Linea 2: in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Di Maratona effettueranno l’inversione di marcia all’intersezione con via Portoghese ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 2/: in direzione Via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Giordano, svolteranno a destra per via Verdi, via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 6: in direzione via Camillo Rosalba (Parco Domingo): i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Di Maratona effettueranno l’inversione di marcia all’intersezione con via Portoghese ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 22: in direzione via Torre di Mizzo: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Van Westerhout (dopo il normale transito da S. Girolamo e Fesca), svolteranno a destra per via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 27: in direzione via Camillo Rosalba (Parco Domingo): i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra

per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Giordano, svolteranno a destra per via Verdi, via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 42: in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Giordano, svolteranno a destra per via Verdi, via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny.

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.