Nella recita di Natale si parla di morte, i bambini abbandonano la sala tra i pianti: polemiche a Corato

Nello spettacolo inserito nel cartellone degli eventi di Natale del Comune di Corato si parla di morte e una parte del pubblico di giovanissimi spettatori scoppia a piangere, costringendo i genitori a portarli via. È successo il 21 dicembre scorso durante la recita 'Cattedrale vivente' diretta dal regista e attore Roberto Corradino all'interno della Cantina sociale del comune barese.

Le parole usate dall'interprete sarebbero state troppo 'cupe' per alcuni dei bambini presenti, tanto da scatenare l'ira dei genitori degli alunni della scuola 'Fornelli' di Corato, che avevano anche partecipato allo spettacolo accompagnati dalle maestre. In giornata sono arrivate le scuse della dirigente scolastica, Rossella Lotito: "Tutto quello che era stato preventivamente concordato dall’artista con i docenti referenti, ha assunto connotazioni non facilmente comprensibili dai bambini di quella fascia d’età. Pertanto i contenuti presentati dall’Associazione Verso Sud durante lo spettacolo sono stati solo frutto dell’iniziativa personale dell’artista e comunque in totale disaccordo con i principi pedagogici e didattico-educativi previsti e perseguiti nel nostro Piano dell’Offerta Formativa e in cui la Scuola Fornelli crede fermamente" ha scritto in una nota diramata dalla scuola. Lo stesso Corradino si è scusato, ricordando come "le parole utilizzate sono state poco chiare, le aspettative deluse e disattese".