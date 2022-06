Baresi e turisti affollano i lidi: Torre Quetta, pontili riaperti ma disagi per i disabili. Lamentele anche a Pane e Pomodoro

I lidi comunali piacciono, ma si potrebbe fare di più. È il sunto dell'opinione dei bagnanti - baresi e non - che in questi giorni stanno prendendo d'assalto Pane e Pomodoro e Torre Quetta per combattere la calura con un tuffo in mare. Proprio le acque del litorale sembrano accogliere maggiormente il favore dei baresi, che le trovano più pulite degli scorsi anni, mentre qualcuno critica i servizi, tra bagni non sempre funzionanti, mancanza di servizi di noleggio di ombrelloni e costi troppo alti per i prodotti ai chioschi.