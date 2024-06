Spostamento temporaneo della fermata dei bus delle Ferrovie del Sud Est ad Alberobello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’Ordinanza 118 R.G. del 3 giugno 2024 in vigore dalle ore 00:01 del 5 giugno 2024 alle ore 24:00 del 16 giugno 2024, ordina che: 1. La fermata dei bus di linea delle Ferrovie del Sud/Est di Piazzale Kennedy ad Alberobello sia sospesa per il rifacimento del manto stradale; 2. Sia istituita la fermata dei bus di linea delle Ferrovie del Sud/Est in Viale Aldo Moro, fronte civico dal 59 al civico 79, pertanto per le altre categorie di veicoli è istituito il divieto di sosta 0-24 con la sanzione accessoria dell’aggancio del veicolo. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni principali e accessorie previste dal Vigente Codice della Strada.