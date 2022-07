Pioggia senza sosta su Bari, vento in provincia. Nel quartiere Carrassi 'sprofonda' sede stradale

Un venerdì decisamente piovoso su Bari e provincia, con nubifragi che si sono abbattuti un po' lungo tutta la giornata in varie zone dell'area metropolitana, capoluogo incluso. Disagi, questo pomeriggio, nel quartiere Carrassi di Bari dove 'sprofondato' un pezzo della sede stradale tra via Isonzo, corso Benedetto Croce e via Baracca.

Il tratto di strada, come spiega la Polizia Locale, è stato chiuso al traffico con conseguente deviazione obbligata, per gli automobilisti, verso percorsi alternativi. Non si segnalano feriti.

Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco nei centri della provincia: si segnalano diversi alberi abbattuti dal vento ad Altamura, Gravina e Cassano, nonchè la caduta di un grosso ramo sulla sp 240 a Conversano.