Lavori di riqualificazione al San Nicola: arrivata la prima copertura. Via gli ultimi seggiolini verdi

Proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio San Nicola. In questi giorni, come spiega l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, è stata completata la rimozione degli ultimi seggiolini verdi, rimasti in tribuna d'onore, e sia sta gradualmente procedendo con il posizionamento delle sedute biancorosse, già installate negli altri settori.

Nei prossimi giorni, inoltre, si potrà procedere con il montaggio della prima copertura, arrivata nelle scorse ore.