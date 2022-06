Fiori, appostamenti e minacce: 53enne condannato per stalking

Avrebbe ripetutamente messo in atto molestie e atti persecutori nei confronti di una donna del Barese conosciuta casualmente, arrivando a seguirla anche sul posto di lavoro o in un bar. La Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione per stalking nei confronti di un 53enne.

In particolare, secondo quanto ricostruito nelle indagini, in un'occasione l'uomo avrebbe lasciato sull’autovettura parcheggiata della parte offesa un mazzo di fiori accompagnato da un bigliettino dal seguente tenore “vedo che sei ancora incazzata con me senza nessun motivo vado via ma non senza dirti che ti amo”. Circa una settimana, lo stesso uomo sarebbe entrato in un bar ove la signora stava consumando un caffè e nonostante avesse chiesto all’uomo di allontanarsi, lo stesso si sarebbe seduto a tavola tentando di convincere la persona offesa a tornare da lui rendendole altresì difficoltoso l'accesso autovettura. Nei giorni a seguire in più occasioni si sarebbe appostato presso il luogo di lavoro della donna a Bari, per poi attenderla alla fermata con un vassoio di dolci a forma di cuoricino e al fine di convincere la vittima a parlargli con un bigliettino che così recitava “un gesto per ricordarti che ti voglio bene ee che continuo a pensarti vorrei davvero che tu capissi che sei importante per me ….la tua cattiveria gratuita mi lascia allibito ti auguro che questo male ti torni indietro con gli interessi”.