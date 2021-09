Non accetta la fine della storia con la ex, stalking anche al lavoro: nei guai un 54enne

Non avrebbe accettato la fine della storia con la sua ex, arrivando a seguirla con l'auto e minacciandola in più occasioni: i carabinieri hanno eseguito a Bitonto una misura di 'divieto di avvicinamento' nei confronti di un 54enne bitontino.

L'uomo, secondo una ricostruzione, avrebbe anche infastidito la donna sul luogo di lavoro. I militari hanno quindi riferito della vicenda all'autorità giudiziaria che ha emanato il provvedimento.