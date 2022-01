Telefonate e apprezzamenti molesti, perseguita psicologa dalla quale era in cura: in manette 38enne barese

Gli agenti del Commissariato di Polizia di barletta hanno arrestato un 38enne barese, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una psicologa che si era occupata di lui nel 2013, durante il corso di specializzazione in psicoterapia.

All'epoca il paziente, proveniente da un Centro di salute mentale e affetto da 'disturbo psichiatrico', fu affidato alla dottoressa. Fin dai primi incontri, l'uomo, all'epoca 30enne, avrebbe cominciato a a travalicare i confini del rapporto professionale, comportandosi come se si stesse rapportando con la fidanzata, ad esempio facendo domande di natura personale ed apprezzamenti sull'aspetto fisico. Con il passare dei mesi la situazione sarebbe divenuta sempre più insostenibile ed il paziente avrebbe iniziato ad avere una serie di comportamenti molesti attraverso messaggi telefonici, anche a sfondo sessuale, che inviava alla vittima con la quale si rapportava come se si trattasse della propria fidanzata, giungendo finanche ad insultarla e minacciarla quando non rispondeva.

Nel 2017, la donna presentò alcune denunce e il giovane venne arrestato, finché con un successivo provvedimento dell'Autorità giudiziaria venne dichiarato incapace di intendere e di volere e sottoposto a cura farmacologica e ad un percorso riabilitativo in una Comunità assistenziale psichiatrica. Così fino al settembre del 2021, quando, terminata la terapia, ormai divenuto quasi 40enne, sarebbe tornato ad inviare messaggi e ad effettuare telefonate attraverso un numero sconosciuto alla psicologa. La donna ha quindi presentato immediatamente una nuova denuncia. Gli agenti del Commissariato di Barletta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno avviato le indagini che hanno portato alla richiesta di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ed eseguita nei confronti del 38enne, attialmente in carcere.