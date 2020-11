Stalkerizza datore di lavoro e la sua famiglia tra pedinamenti e condotte morbose: arrestata donna barese

Una donna di Locorotondo, nel Barese, è stata arrestata dalla Polizia poiché accusata di stalking nei confronti del suo datore di lavoro, originario di Putignano. L'uomo aveva presentato denuncia alcune settimane fa, riferendo di presunte condotte persecutorie messe in atto dal 2010 ad oggi dalla donna, in passato sua dipendente

I pedinamenti, le condotte morbose e gli inseguimenti sarebbero durati per lungo tempo, anche nei confronti della moglie. In alcuni casi lo stalking non avrebbe risparmiato l’ambito scolastico della figlia minore, creando una vera e propria persecuzione familiare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In base alle indagini il gip del Tribunale, su richiesta della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti della presunta persecutrice, con divieto di ogni forma di comunicazione con la famiglia della vittima a carico della ‘stalker’.