Auto in fiamme sulla Statale 100: carreggiata bloccata, traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Statale 100, a causa di un camion in fiamme sulla carreggiata tra Casamassima e Sammichele, nel Barese. L'incidente, le cui cause non sono ancora state chiarite, si è verificato in direzione Taranto. Non si segnalano persone ferite. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai Carabinieri per i rilievi, è giunto personale della Polizia Stradale per la viabilità e dell'Anas.

La circolazione ha subito forti rallentamenti con uscita, per i mezzi, allo svincolo Sammichele-Casamassima.