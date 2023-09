Lavori di manutenzione sulla statale 16: ripartono i cantieri nel tratto tra Cozze e Monopoli

Dopo lo stop e la rimozione dei cantieri per agevolare i flussi di traffico durante l'esodo estivo, ripartono i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione sull'itinerario 'Bari-Brindisi-Lecce'. A renderlo noto è Anas: le lavorazioni riprenderanno dalla prossima settimana.

Nel dettaglio, le attività per un valore complessivo di 250 milioni di euro, prevedono la sostituzione dello spartitraffico centrale, la manutenzione delle opere di regimentazione idraulica, la riqualificazione della pavimentazione, la segnaletica stradale e la sostituzione degli impianti tecnologici con apparecchiature rispondenti ai moderni standard qualitativi.

Per consentire lo svolgimento delle attività, in entrambi i sensi di marcia, si rendono necessarie delle provvisorie modifiche alla circolazione nei seguenti tratti: statale 16 “Adriatica” in direzione sud, dal km 829,600 al km 830,850 chiusura della corsia di marcia in corrispondenza del territorio comunale di Polignano (BA), a partire dalle ore 7,00 di lunedì 18 settembre 2023; statale 16 “Adriatica” dal km 832,000 al km 835,700 in corrispondenza del territorio comunale di Polignano (BA), chiusura della corsia di marcia o sorpasso a seconda delle esigenze di cantiere, con l’istituzione del limite di velocità massima di 50km/h. Il cantiere sarà attivo a partire dalle ore 8,00 di martedì 19 settembre 2023; statale 16 “Adriatica" dal km 852,300 al km 858,739 in corrispondenza dei territori di Monopoli (BA) e Fasano(BR) chiusura della corsia di sorpasso, con l’istituzione del limite di velocità massima di 50km/h. Il cantiere sarà attivo a partire dalle ore 3,00 di lunedì 18 settembre 2023.