Mezzo pesante in avaria sulla statale 16: traffico rallentato in direzione sud

La presenza di un mezzo pesante in avaria, all'altezza dell'uscita per Santa Caterina, sta causando code e rallentamenti questa mattina sulla statale 16 a Bari, sulla carreggiata in direzione sud. A segnalare i disagi è la Polizia locale di Bari, attraverso i propri canali social. Rallentamenti si registrano anche in direzione nord, e sulla statale 96 verso Bari.