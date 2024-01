Alla guida del camion da ore senza rispettare riposi e con documenti non in regola, conducente fermato dalla Locale: sanzioni per 10mila euro

Avrebbe tentato in un primo momento di sottrarsi al controllo della Polizia locale che, notato l'autoarticolato che procedeva con velocità variabile e traiettoria incerta sulla statale 16, aveva deciso di fermarlo. Il conducente del camion, dopo essere stato invitato con lampeggiante e paletta di servizio a fermarsi, avrebbe prima rallentato, come per entrare nell'area di servizio indicata, per poi invece proseguire diritto, ignorando l'ordine indicato. Inseguito e raggiunto dalla Locale, il mezzo pesante è stato bloccato, con l'ordine perentorio all'autista di entrare nell'area dedicata sulla 16.

A quel punto, dal controllo sono emerse una serie di irregolarità. Gli agenti hanno rilevato che si trattava di un trasporto internazionale proveniente dalla Spagna, effettuato tutto lungo la tratta terrestre, e che i due autisti utilizzavano sia le carte del conducente proprie (obbligatorie per i trasporti professionali) che quelle di altre due persone non presenti a bordo. Inoltre non risultava inserita la carta del conducente nel tachigrafo digitale, e non erano stati rispettati i tempi di guida e riposo (non sarebbe stato effettuato nessun riposo, guidando entrambi ben oltre le 12 ore), inoltre il mezzo viaggiava a velocità ampiamente superiori al limite consentito. Nel complesso sono state contestate 17 violazioni al codice della strada per un totale di circa 10.000 euro.

"Le condizioni e le modalità di guida del mezzo pesante - sottolineano dal Comando della Polizia locale - potevano causare conseguenze gravissime per la sicurezza stradale e l'intervento della Polizia Locale ha permesso il fermo del veicolo e l'imposizione dei tempi di riposo ai conducenti, oltre a tutte le sanzioni comminate".