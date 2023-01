Traffico rallentato sulla statale 16 a Bari, in direzione nord, a causa di un'auto in fiamme all'altezza dell'uscita 13A (San Pasquale). La Polizia locale consiglia percorsi alternativil, attraverso l'uscita 15 (via Gentile) o 14 (via Caldarola). Sul posto è in corso l'intervento dei vigili del fuoco.