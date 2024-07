Partenze per le vacanze e spostamenti verso il mare: sabato da 'bollino rosso' sulle strade

Si intensificano le partenze per le località di vacanza e sulle strade scatta il primo 'bollino rosso' per il traffico. Nel piano sull'esodo estivo stilato da Viabilità Italia, infatti, la giornata di oggi, sabato 20 luglio, si prevede contrassegnata da traffico intenso, in ragione degli spostamenti in crescita, per le prime partenze estive e soprattutto per brevi weekend verso le località di villeggiatura e di mare. Bollino rosso anche nel pomeriggio di domenica, per il traffico legato ai rientri. Oggi, sabato 20 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 21 luglio dalle 7.00 alle 22.00 è inoltre in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti.

L’intensificazione della circolazione stradale - spiega Anas - potrà riguardare i principali itinerari turistici: in Puglia, l'arterie interessata è principalmente la statale 16 Adriatica.

Anas rende noto inoltre che, in previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’esodo estivom per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale rimuoverà dal 27 luglio al 3 settembre 906 cantieri, il 70% dei cantieri ad oggi attivi (1278).

Per quanto riguarda invece l'esodo estivo nel mese di agosto, le giornate di traffico più intense saranno quelle di sabato 3 e 10 agosto, contrassegnate dal bollino nero (qui il calendario https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).