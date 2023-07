San Nicola simbolo della missione 'Tasselli di pace': una scultura dedicata al santo sarà consegnata a Mosca

L'opera raffigura San Nicola di Bari mentre salva un gruppo di marinai dal mare agitato e resuscita tre bambini messi in salamoia. La creazione in terracotta, realizzata dallo scultore pugliese Cosimo Giuliano, sarà consegnata il prossimo 10 luglio a Mosca durante la missione 'Tasselli di pace', promossa dall'associazione 'L'isola che non c'è'. La missione di pace, secondo quanto riporta l'Ansa, vede l'adesione di personaggi del mondo accademico, della cultura, della diplomazia, della politica, della Chiesa e del mondo imprenditoriale.

Il bassorilievo sarà posizionato nella cattedrale cattolica di Mosca nel corso di una cerimonia presieduta dall'arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca, monsignor Paolo Pezzi, dall'arcivescovo di Taranto monsignor Filippo Santoro, da un rappresentante della Chiesa ortodossa, dall'ambasciatore d'Italia, Giorgio Starace, e dal presidente onorario dell'Isola che non c'è, Franco Giuliano.