Bloccato in zona stazione con oltre mille euro in contanti, quattro telefoni cellulari e stecche di sigarette: in manette

Al termine degli adempimenti, il telefono provento di rapina è stato restituito alla proprietaria, mentre il restante materiale è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per ricettazione e ristretto presso il carcere di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziari

Gli agenti della Polfer lo hanno intercettato mentre si trovava nella piazza antistante la stazione centrale di Bari. L'uomo, un 35enne cittadino del Ghana, alla loro vista ha tentato di allontanarsi ma è stato subito fermato. Così è stato trovato in possesso di quattro telefoni cellulari, di cui uno è risultato il provento di una rapina, commessa a Bari il 5 maggio scorso, in danno di una donna, della somma di 1.262 euro e di 7 stecche di sigarette, di varie marche, di dubbia provenienza.