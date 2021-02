La dimenticata stazione di San Giorgio nel degrado: in strada Pantaleo una discarica a cielo aperto

La piccola stazione, inutilizzata, è ormai murata, mentre tutto intorno regna il degrado. Siamo in strada Pantaleo, a San Giorgio. La strada che un tempo portava a quella fermata è ormai una vera e propria discarica a cielo aperto, come segnala a Baritoday un cittadino. Scarti edili, cumuli di roccia da escavazione, rifiuti accatastati, fino a un tappeto di profilattici abbandonati "da chi consuma sesso a pagamento in questo non luogo".



Gallery